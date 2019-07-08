في ذكرى استشهاده.. قصيدة شعر بصوت أحمد المنسي
الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:46 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
عرض برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، قصيدة شعر بصوت الشهيد أحمد المنسي، تزامنا مع ذكرى استشهاده.
وتقول كلمات القصيدة: "انتصر لمصريتك يا مصري، فأنا لمصريتي والله ناصر.. أسلمت لله وجهي أولا، ولمصر جسدي والعينان تسهر.. آمنت بإلهي وعروبتي، وبمصر وطني عن بعدها لا أصبر".
وتضيف كلمات القصيدة: "عشقي لها فاق الحدا، وبحبها أموت أحيا لا أختر.. يامصر.. شهيد أنا بجيش الفدا، أصد الكيد أمنع العدا.. الله أكبر أنشودتي، والشهادة لي عين الرضا.. لا تسألو عن حياتي، فمن غير الجهاد حياتي سُدى".
وتقول كلمات القصيدة: "انتصر لمصريتك يا مصري، فأنا لمصريتي والله ناصر.. أسلمت لله وجهي أولا، ولمصر جسدي والعينان تسهر.. آمنت بإلهي وعروبتي، وبمصر وطني عن بعدها لا أصبر".
وتضيف كلمات القصيدة: "عشقي لها فاق الحدا، وبحبها أموت أحيا لا أختر.. يامصر.. شهيد أنا بجيش الفدا، أصد الكيد أمنع العدا.. الله أكبر أنشودتي، والشهادة لي عين الرضا.. لا تسألو عن حياتي، فمن غير الجهاد حياتي سُدى".
Advertisements
المزيد عن: توك شو الشهيد العقيد أحمد المنسي أخبار أحمد المنسي
- زوجة الشهيد المنسي: كان بيغير على بلده.. وبيحب الأقباط
- أرملة الشهيد المنسي: "زوجي كان يبكي طلبا للشهادة"
- زوجة الشهيد المنسي تكشف مفاجأة عنه بعد استشهاده
- السيسي يحبس دموعه بعد قصيدة "المنسي"
- السيسي يستمع إلى قصيدة بصوت الشهيد أحمد المنسي "فيديو"
- بعد تلاوة قصيدته حول بطولات الجيش.. 9 معلومات عن العقيد الشهيد أحمد منسي
- شاهد.. قصيدة كتبها الشهيد أحمد منسي قبل وفاته (فيديو)
- والدة الشهيد "الشبراوي": "طلب مني أدعليه بنيل الشهادة في إجازته الأخيرة"
- زوجة "المنسي": ذكرى استشهاده توافق عيد ميلاد نجله