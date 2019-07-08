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في ذكرى استشهاده.. قصيدة شعر بصوت أحمد المنسي

الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:46 ص
في ذكرى استشهاده.. قصيدة شعر بصوت أحمد المنسي
أحمد المنسي
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نعيم يوسف
 
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عرض برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، قصيدة شعر بصوت الشهيد أحمد المنسي، تزامنا مع ذكرى استشهاده.

وتقول كلمات القصيدة: "انتصر لمصريتك يا مصري، فأنا لمصريتي والله ناصر.. أسلمت لله وجهي أولا، ولمصر جسدي والعينان تسهر.. آمنت بإلهي وعروبتي، وبمصر وطني عن بعدها لا أصبر".

وتضيف كلمات القصيدة: "عشقي لها فاق الحدا، وبحبها أموت أحيا لا أختر.. يامصر.. شهيد أنا بجيش الفدا، أصد الكيد أمنع العدا.. الله أكبر أنشودتي، والشهادة لي عين الرضا.. لا تسألو عن حياتي، فمن غير الجهاد حياتي سُدى".
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