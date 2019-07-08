موعد مباراة تونس وغانا اليوم الإثنين 8-7-2019 في كأس الأمم الأفريقية
الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:40 ص
أحمد عصام
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يلتقي منتخب تونس بقيادة مدربه ألان جريس مع منتخب غانا يوم الإثنين 8 يوليو على ستاد الإسماعيليه في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، في إطار منافسات دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
وسوف تقام المباراة بين منتخب تونس، ومنتخب غانا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.
ونجح منتخب غانا في الصعود لدور ال16، بعد تصدر المجموعة السادسة والفوز في مباراة وحيدة أمام منتخب غينيا بيساو، والتعادل أمام منتخبي بنين والكاميرون.
بينما صعد منتخب تونس كوصيف للمجموعة الخامسة، بعد التعادل في ثلاث مباريات أمام منتخبات موريتانيا، وانجولا، ومالي وجلب 3 نقاط.
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