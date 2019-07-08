"معنديش مرض جلدي ووشي موقعش".. ريهام سعيد تكشف طبيعة مرضها النادر
الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:32 ص
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كشفت الإعلامية ريهام سعيد، في أول ظهور لها النقاب عن طبيعة المرض النادر الذي تعرضت له، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث أشاع البعض تعرض وجهها للتشوه.
وكتبت سعيد، قائلة: "أنا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله،، بشكركوا على دعواتكم،، وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات".
وظهر على الإعلامية التعب والإرهاق خلال الصورة التي شاركتها الجمهور منذ قليل.
كانت ريهام سعيد، أصيبت بميكروب في جزء من الوجه لتقوم بإجراء عملية إثر ذلك للسيطرة على انتشار المرض
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