عاجل.. أول ظهور لريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير
الإثنين 08/يوليه/2019 - 03:48 ص
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نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة، جديدة لها بعد مرضها الأخير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".
وظهر على الإعلامية التعب والإرهاق خلال الصورة التي شاركتها الجمهور منذ قليل.
وعلقت سعيد على الصورة قائلة: "أنا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله،، بشكركوا على دعواتكم،، وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات".
كانت ريهام سعيد، أصيبت بميكروب في جزء من الوجه لتقوم بإجراء عملية إثر ذلك للسيطرة على انتشار المرض
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