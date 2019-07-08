السنة الأولى تمنع أجيري من الحصول على الشرط الجزائي

غادر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، القاهرة عقب إقالته من تدريب الفراعنة، بعد الخروج من بطولة الأمم الإفريقية.





ومن المقرر أن يغادر أجيري، دون الحصول على أي شروط جزائية حسب بنود التعاقد مع المجلس السابق للاتحاد المصري.



