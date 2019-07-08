برلماني عن أسباب الطلاق: المرأة تطمع في حقوق أكثر من حقوقها الطبيعية
الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:03 ص
نعيم يوسف
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قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع نسب الطلاق يهدد المجتمع، والأمر يعود إلى عدم التربية الصحيحة، مشيرا إلى أن المرأة تتحمل في هذا الأمر العبء الأكبر.
وأضاف "مقلد"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، أن المرأة تطمع في حقوق أكثر من حقوقها الطبيعية التي تربى عليها الجميع.
وأشار إلى أن "حلاوة الحياة الزوجية تكمن في كفاح الزوجين"، مشددًا على ضرورة أن يعيش الزوجين على الحلوة والمرة.
وأضاف "مقلد"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، أن المرأة تطمع في حقوق أكثر من حقوقها الطبيعية التي تربى عليها الجميع.
وأشار إلى أن "حلاوة الحياة الزوجية تكمن في كفاح الزوجين"، مشددًا على ضرورة أن يعيش الزوجين على الحلوة والمرة.
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