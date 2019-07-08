ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كول ينضم للجهاز الفني لريال مدريد

الإثنين 08/يوليه/2019 - 03:21 ص
كول ينضم للجهاز الفني لريال مدريد
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة خافي جارسيا كول إلى ريال مدريد في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أعلان الفرنسي زين الدين زيدان عن احتياجه لخدماته.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية وجود خافي جارسيا كول ضمن الجهاز الفني لريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جارسيا كول عاد إلى الملكي هذه المرة ليكون ضمن طاقم ريال مدريد الفني بطلب خاص من زيدان المدير الفني للفريق.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مهمة جارسيا كول ستكون هي تجهيز الفريق ذهنياً والعمل على تحفيز اللاعبين قبل الموسم المقبل والذي سينطلق في 18 أغسطس المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن كول رحل عن منصبه كمنسق في ريال مدريد بسبب خلافات مع الأرجنتيني سولاري المدير الفني السابق للميرينجي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بعد عودة كول للعمل مع زيدان سيكون وضعه مختلف عما سبق، حيث يريد زيدان من جارسيا كول العمل على التدريب التحفيزي للاعبين.

وشددت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان كان واضحاً في عودة كول وهو من عمل على ذلك وكان هناك إرتياح في غرفة خلع الملابس عن عودة جارسيا التي تزامنت مع إعلان تعاقد ريال مدريد مع جيريجوري دابونت كمعد بدني للفريق خلفاً للإيطالي بينتوس.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه تم تشكيل فريق زيدان الفني بعودة خافي جارسيا كول والتعاقد مع المعد البدني الفرنسي جريجوري والذي يستعد ريال مدريد من خلاله إلى العودة للقمة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2 (4)
x
18:00
2 (2)
الكونغو
الجزائر
3
x
21:00
0
غينيا