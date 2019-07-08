كول ينضم للجهاز الفني لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة خافي جارسيا كول إلى ريال مدريد في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أعلان الفرنسي زين الدين زيدان عن احتياجه لخدماته.



وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية وجود خافي جارسيا كول ضمن الجهاز الفني ل ريال مدريد.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جارسيا كول عاد إلى الملكي هذه المرة ليكون ضمن طاقم ريال مدريد الفني بطلب خاص من زيدان المدير الفني للفريق.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مهمة جارسيا كول ستكون هي تجهيز الفريق ذهنياً والعمل على تحفيز اللاعبين قبل الموسم المقبل والذي سينطلق في 18 أغسطس المقبل.



وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن كول رحل عن منصبه كمنسق في ريال مدريد بسبب خلافات مع الأرجنتيني سولاري المدير الفني السابق للميرينجي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بعد عودة كول للعمل مع زيدان سيكون وضعه مختلف عما سبق، حيث يريد زيدان من جارسيا كول العمل على التدريب التحفيزي للاعبين.



وشددت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان كان واضحاً في عودة كول وهو من عمل على ذلك وكان هناك إرتياح في غرفة خلع الملابس عن عودة جارسيا التي تزامنت مع إعلان تعاقد ريال مدريد مع جيريجوري دابونت كمعد بدني للفريق خلفاً للإيطالي بينتوس.