كواليس محاولة سرقة توك توك من قائده بالبدرشين.. عيار ناري يكشف الجريمة

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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل إحباط محاولة سرقة توك توك بالإكراه من قائده بنطاق مركز البدرشين، وتبين أن سائق التوك توك، حال تواجده بالمنطقة سكنه، طلب منه عاطل، توصيله إلي منطقة سقارة.



وأضافت التحريات إلى أنهم حال سيرهم بالطريق بمنطقة المثلث بطريق ترعة المريوطية، فوجئ سائق التوك توك، بقيام ثلاثة أشخاص آخرين، بإجباره على النزول من التوك توك، وقيام أحدهم بإطلاق عيار ناري في الهواء، لإرهابه وبعدها قام أخر بإشهار سلاح في وجهه، لتهديده لسرقة الدراجة البخارية، كرها عنه.



وواصلت التحريات أنهم أجبروه على النزول من التوك توك وحاولوا تشغيله، لسرقته، وأثناء ذلك تصادف مرور دورية أمنية، وتناهي إلى سمع أفراد الدورية صوت إستغاثة شخص وبتوجهم نحو الصوت، وجدوا السائق ملقى على الأرض، و4 أشخاص يحاولوا تشغيل التوك توك، لإستقلاله والفرار هاربين.



كانت دورية أمنية قد أحبطت سرقة توك توك، والقبض على المتهمين بمحاولة سرقته، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بأنه حال مرور دورية أمنية بنطاق مركز شرطة البدرشين برئاسة الرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين، والنقيب أحمد فايز معاون المباحث، تناهى إلى سمعهم صوت إطلاق عيار ناري، ثم استغاثة من شخص؛ وبالتوجه نحو مصدر الصوت، تبين لهم تواجد شخص ممسكا بيده سلاح ناري، يقوم بتهديد شاب ملقي على الأرض، وتواجد 3 أشخاص آخرين داخل توك توك، يحاولون تشغيله، وما إن شاهدوا القوات حاولوا الهرب، إلا أنهم تمكنوا من ضبطهم، والسلاح الناري الذي بحوزتهما، وتحرير الشاب.



وبمواجهتهم أقروا أمام العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي، في السرقات بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.