نجوى كرم تحيي حفلا بسوريا في هذا الموعد





تحيي المطربة اللبنانية نجوى كرم، حفلًا غنائيًا يوم 14 من شهر أغسطس المقبل في سوريا.





ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريًا كبيرًا من عشاق ومحبي "شمس الأغنية العربية" في سوريا.





ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة من أغانيها الشهيرة من بينها "ما في نوم"، "هيدي حكي"، "يخربيتك" وغيرها من الأغاني.



