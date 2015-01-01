الأهلي يخطط للتعاقد مع ثلاثي بيراميدز
الإثنين 08/يوليه/2019 - 02:46 ص
محمد جمال
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يسعى مسؤولى النادى الأهلى فى حسم التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إستعداداً للموسم الجديد، بالتفاوض مع نادى بيراميدز لضم الثلاثي محمد مجدى قفشة وإيريك تراورى وأحمد أيمن منصور.
ويتولى الفترة الحالية رجل الأعمال الإماراتى سالم الشامسي مسؤلية نادى بيراميدز بعد رحيل المستشار ترك آل الشيخ، ليتحرك مسؤولى الأهلى لضم الثلاث لاعبين بعد عودة العلاقات.
ويذكر أن الأهلى أعلن تمديد إعارة رمضان صبحي بعد التوصل لإتفاق مع فريقه هيدرسفيلد تاون الإنجليزى لإعارته لمدة موسم ونصف وأيضاً التعاقد مع لاعب الوسط المالى أليو ديانج.
ويتولى الفترة الحالية رجل الأعمال الإماراتى سالم الشامسي مسؤلية نادى بيراميدز بعد رحيل المستشار ترك آل الشيخ، ليتحرك مسؤولى الأهلى لضم الثلاث لاعبين بعد عودة العلاقات.
ويذكر أن الأهلى أعلن تمديد إعارة رمضان صبحي بعد التوصل لإتفاق مع فريقه هيدرسفيلد تاون الإنجليزى لإعارته لمدة موسم ونصف وأيضاً التعاقد مع لاعب الوسط المالى أليو ديانج.
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