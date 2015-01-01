ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يخطط للتعاقد مع ثلاثي بيراميدز

الإثنين 08/يوليه/2019 - 02:46 ص
الأهلي يخطط للتعاقد مع ثلاثي بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
يسعى مسؤولى النادى الأهلى فى حسم التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إستعداداً للموسم الجديد، بالتفاوض مع نادى بيراميدز لضم الثلاثي محمد مجدى قفشة وإيريك تراورى وأحمد أيمن منصور.


ويتولى الفترة الحالية رجل الأعمال الإماراتى سالم الشامسي مسؤلية نادى بيراميدز بعد رحيل المستشار ترك آل الشيخ، ليتحرك مسؤولى الأهلى لضم الثلاث لاعبين بعد عودة العلاقات.


ويذكر أن الأهلى أعلن تمديد إعارة رمضان صبحي بعد التوصل لإتفاق مع فريقه هيدرسفيلد تاون الإنجليزى لإعارته لمدة موسم ونصف وأيضاً التعاقد مع لاعب الوسط المالى أليو ديانج.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2 (4)
x
18:00
2 (2)
الكونغو
الجزائر
3
x
21:00
0
غينيا