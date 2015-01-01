الأهلي يخطط للتعاقد مع ثلاثي بيراميدز

يسعى مسؤولى النادى الأهلى فى حسم التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إستعداداً للموسم الجديد، بالتفاوض مع نادى بيراميدز لضم الثلاثي محمد مجدى قفشة وإيريك تراورى وأحمد أيمن منصور.





ويتولى الفترة الحالية رجل الأعمال الإماراتى س الم الشامسي مسؤلية نادى بيراميدز بعد رحيل المستشار ترك آل الشيخ، ليتحرك مسؤولى الأهلى لضم الثلاث لاعبين بعد عودة العلاقات.