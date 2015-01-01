تقارير.. مانشستر يونايتد يوافق على انتقال بوجبا إلى هذا الفريق

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد وافق على إنتقال الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت صحيفة "ماركا"الأسبانية، إن إدارة مانشستر يونايتد على استعداد للدخول في مفاوضات مع ريال مدريد خلال ا لأيام القادمة، لكن تشترط منحها الوقت اللازم حتى يتسنى لها إيجاد بديل بول بوجبا المناسب.





ويبحث نادي مانشستر يونايتد على لاعب يستطيع تعويض "بوجبا" قبل الموافقة على رحيل النجم الفرنسي لريال مدريد بشكل رسمي، ويعتبر الصربي ميلينكوفيتش سافيتش هو الخيار الأقرب، لكن لاتسيو يرفض رحيله بأقل من 120 مليون يورو.