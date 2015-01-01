بعد عرضه سينمائيا.. تعرف على درجات تقييم "Spider-Man: Far From Home"
الإثنين 08/يوليه/2019 - 02:22 ص
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حقق فيلم الأكشن Spider-Man: Far From Home، تقييمات عالية جدًا عبر موقع Rotten Tomatoes"" وصلت إلى 92%.
Spider-Man: Far From Home الذي تم طرحه قبل أيام قليلة بدور العرض السينمائي، نجح كذلك في حصد 8.2 عبر IMDB.
الفيلم من بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.
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