تفاصيل صفقة برشلونة الكبرى

كشفت تقارير صحفية آخر المستجدات بشأن انتقال الفرنسى أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسى أنطوان جريزمان، قد قرر التصعيد ضد أتليتكو مدريد وأعلن تمرده، وأبلغ إدارة الناد ي بعدم انتظامه فى بداية استعدادات الفريق للموسم الجديد، بسبب عدم الموافقة على رحيله إلى برشلونة.





وأصدر أتلتيكو مدريد بيانًا شديد اللهجة يتهم فيه برشلونة وجريزمان بعدم احترامه، بعدما تبين تفاوضهما دون إذنه في منتصف الموسم الماضي، على انتقال اللاعب الفرنسي للكامب نو، وبناء عليه تم غلق ملف رحيل اللاعب وبقائه داخل "واندا ميتروبوليتانو".





وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن النجم الفرنسي أبلغ إدارة ناديه بأنه سيتكفل بقيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده من أجل الرحيل عن النادي والبالغ 120 مليون يورو، متجهًا نحو برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.