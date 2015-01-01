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هكذا روجت أصالة لحفلها المرتقب بالسعودية

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:57 ص
هكذا روجت أصالة لحفلها المرتقب بالسعودية
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روجت المطربة أصالة، من خلال حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" لحفلها الغنائي المرتقب في المملكة العربية السعودية الخميس المقبل الموافق ١١ يوليو الشهر الجاري.

وكتبت أصالة قائلة: كلكم بتعرفوا شغفي بالطّبيعة، فتخيّلوا رح غنّي بحضنها، بمكان بيشبه الخيال، سحرتني صوره ومشتاقه شوفه".

وأضافت: "بكل السعاده والفرح رح ألتقيكم بإذن الله في الباحه بالسعوديّه الحبيبة يوم الخميس ١١ يوليو في مسرح القرية".

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