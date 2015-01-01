هكذا روجت أصالة لحفلها المرتقب بالسعودية

روجت المطربة أصالة، من خلال حسابها

بموقع الصور الشهير "إنستجرام"

لحفلها الغنائي المرتقب في المملكة العربية السعودية

الخميس المقبل الموافق ١١ يوليو الشهر الجاري.





وكتبت أصالة قائلة: كلكم بتعرفوا شغفي بالطّبيعة، فتخيّلوا رح غنّي بحضنها، بمكان بيشبه الخيال، سحرتني صوره ومشتاقه شوفه".



