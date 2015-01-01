"عروض تنورة وورش فنية" باحتفالية المتحف المصري بعيد القاهرة القومي
الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:57 ص
حسام زيدان
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نظم المتحف ابمصري بالتحرير، عددًا من الورش الفنية التطبيقية والتي قام فيها الأطفال بصناعة مجسمات ورسم وتلوين لأهم المعالم الآثرية لمحافظة القاهرة منها جامع محمد علي وبرج القاهرة ومجسم للمتحف المصري.
كما تعرف الأطفال على متحف الطفل حيث قام متطوعي المتحف بتدريبهم على صناعة التيجان وأشكالها في مصر القديمة تحت إشراف أحمد عرابي أخصائي ترميم الآثار بالمتحف المصري.
وفي ختام الاحتفالية عرض المتحف فيلم قصير عن أهم المعالم الآثرية بمحافظة القاهرة، ومعرض مجسمات عن نفس المعالم وعروض التنورة الفنية والتي قدمها المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة.
يذكر أن المتحف المصري بالتحرير نظم اليوم احتفالًا بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة، وشهد الحفل صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري، ومحمد علي مدير بالمتحف المصري، وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، والدكتور محمود حسن مدير إدارة الوسائل التعليمية وقيادات المركز القومي لثقافة الطفل.
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