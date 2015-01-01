الحكومة تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم

أعلنت الحكومة عبر بوابتها الإلكترونية، عن مجموعة من الوظائف في عددا من هيئاتها، والوظائف المتاحة الآن هي:-

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

رئيس الادارة المركزية لشئون منطقة مستوى (أ) دمياط

رئيس الادارة المركزية للتنميه والمشروعات

رئيس الادارة المركزية لشئون المنطقة الغربية بالاسكندرية

مدير عام التطوير والارشاد

دار الأوبرا المصرية

مدير عام العلاقات العامة

مدير عام الأزياء

مدير عام الورش الفنية المسرحية

مدير عام مكتب الرسم

ديوان عام وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية

مدير عام شئون الوحدات الاقتصادية والهيئات

ديوان عام وزارة الصحة والسكان

مدير عام الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى

مجمع اللغة العربية

رئيس شؤون مكتب المجمع

مدير عام المعجمات العلمية واللغوية وإحياء التراث

محافظة القاهرة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

رئيس الإدارة المركزية للتعاون

سكرتير حي بدرجة مدير عام

رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية

مدير عام الفتاوى والعقود والتظلمات

مدير عام القضايا والتحقيقات

محافظة المنوفية

مدير عام الإدارة العامة للصيدلة

مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية

سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون

مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة البحيرة

وكيل مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة البحيرة

مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية

مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط

مدير عام مركز التدريب الإداري

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف وتخطيط القوى العاملة

مديرية الزراعة بالغربية

مدير عام الإداره العامة للتعاون الزراعى

مركز ومدينة أسيوط

سكرتير مدينة متميزة

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

وظائف قيادية

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

مدير عام الشئون العلاجية

مدير عام حماية الأصناف النباتية

مدير عام الحفاظ علي الرقعة الزراعية بالمحافظات

مدير عام متابعة تنفيذ مشروعات الإستصلاح

مدير عام الثقافة الزراعية

مدير عام المتابعة والتقييم

وزارة العدل

مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحاكم الابتدائية

كبير محضرين بالمحاكم الابتدائية

كبير كتاب بالمحاكم الابتدائية

ولمعرفة الشروط وكيفية التقديم يرجى الضغط هنا.

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