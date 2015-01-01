شريف دسوقي يوجه شكرا خاصا لـ"الفجر الفني" (فيديو)





حرص الفنان شريف دسوقي، الحاصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان "القاهرة السينمائي" لعام ٢٠١٨ على توجيه رسالة شكر لموقع "الفجر الفني".





وأضاف خلال ندوة تكريمه أن الموقع دعمه منذ اللحظات الأولى حيث أبرز ردود الأفعال الإيجابية على مشاهده في فيلم "ليل خارجي" والذي تم عرضه في الدورة الماضية من مهرجان "القاهرة السينمائي".



