شريف دسوقي يوجه شكرا خاصا لـ"الفجر الفني" (فيديو)
الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:43 ص
يارا أحمد - تصوير: أحمد علي
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حرص الفنان شريف دسوقي، الحاصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان "القاهرة السينمائي" لعام ٢٠١٨ على توجيه رسالة شكر لموقع "الفجر الفني".
وأضاف خلال ندوة تكريمه أن الموقع دعمه منذ اللحظات الأولى حيث أبرز ردود الأفعال الإيجابية على مشاهده في فيلم "ليل خارجي" والذي تم عرضه في الدورة الماضية من مهرجان "القاهرة السينمائي".
شريف الدسوقي تألق في مسلسل "لمس اكتاف" الذي تم عرضه موسم دراما الماضي بطولة ياسر جلال وحنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب وعدد اخر من الفنانين وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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