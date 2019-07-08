خبير شئون أفريقية عن اتفاق التجارة الحرة: يوم تاريخي للقارة السمراء



وأضاف "قرني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن ما حدث هو يوم تاريخي في حياة القارة الأفريقية، كما يحقق الهدف الرئيسي للقارة الأفريقية لكي تكون قارة مزدهرة متحدة.



وتابع خبير الشئون الأفريقية، أنه عند تأسيس الاتحاد الأفريقي كانوا يرغبون أن يتم العمل بالجانب الاقتصادي مثل الاتحاد الأوروبي.

قال رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية، إن يوم الإعلان عن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية هو يوم أفريقي حلم به الأباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي.