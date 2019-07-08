ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير شئون أفريقية عن اتفاق التجارة الحرة: يوم تاريخي للقارة السمراء

الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:44 ص
خبير شئون أفريقية عن اتفاق التجارة الحرة: يوم تاريخي للقارة السمراء
رمضان قرني
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية، إن يوم الإعلان عن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية هو يوم أفريقي حلم به الأباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي.

وأضاف "قرني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن ما حدث هو يوم تاريخي في حياة القارة الأفريقية، كما يحقق الهدف الرئيسي للقارة الأفريقية لكي تكون قارة مزدهرة متحدة.

وتابع خبير الشئون الأفريقية، أنه عند تأسيس الاتحاد الأفريقي كانوا يرغبون أن يتم العمل بالجانب الاقتصادي مثل الاتحاد الأوروبي.
Advertisements
المزيد عن: مصر النهاردة رمضان قرني القارة الأفريقية أفريقيا أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2 (4)
x
18:00
2 (2)
الكونغو
الجزائر
3
x
21:00
0
غينيا