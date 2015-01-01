شريف دسوقي لـ"الفجر الفني": تعاقدت على تمثيل 5 حلقات في "لمس أكتاف".. والمؤلف فاجأني بزيادتها (فيديو)





صرح الفنان شريف دسوقي، بأن مشاهده في مسلسل "لمس أكتاف" كانت عبارة عن خمس حلقات فقط، وحلقة أخرى فويس أوفر، مشيرًا إلى أنه تملكته حالة من التوتر اليوم الأول من تصوير مشاهده.





وتابع شريف، خلال ندوة تكريمه في"الفجر الفني" انه بعد الانتهاء من تصوير مشاهده فاجئه المؤلف هاني سرحان والمخرج حسين المنباوي باستكمال شخصية "منجي" حتي الحلقة الخامسة عشر.



