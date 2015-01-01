شريف دسوقي لـ"الفجر الفني": تعاقدت على تمثيل 5 حلقات في "لمس أكتاف".. والمؤلف فاجأني بزيادتها (فيديو)
الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:29 ص
يارا أحمد - تصوير: أحمد علي
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صرح الفنان شريف دسوقي، بأن مشاهده في مسلسل "لمس أكتاف" كانت عبارة عن خمس حلقات فقط، وحلقة أخرى فويس أوفر، مشيرًا إلى أنه تملكته حالة من التوتر اليوم الأول من تصوير مشاهده.
وتابع شريف، خلال ندوة تكريمه في"الفجر الفني" انه بعد الانتهاء من تصوير مشاهده فاجئه المؤلف هاني سرحان والمخرج حسين المنباوي باستكمال شخصية "منجي" حتي الحلقة الخامسة عشر.
"لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، وفتحى عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وهبة عبدالغنى، وايمان العاصي، وبطل العالم السابق كرم جابر، ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.
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