عاجل.. حقيقة زيادة أسعار السجائر بعد تحريك سعر البنزين
الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:30 ص
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أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رفع أسعار السجائر بعد زيادة أسعار الوقود، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقال "إمبابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن أسعار السجائر والمعسل ومشتقاته لا تخضع لأسعار السلع العامة.
وأضاف أنه لا ضريبة إلا بقانون، وأن مجلس النواب هو المنوط بفرض القانون، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي شركة من شركات السجائر أن ترفع أسعارها دون وجود قانون.
واستطرد قائلًا: "ارتفاع أسعار الوقود لن تؤثر على أسعار السجائر، والزيادة تتحملها الشركات"، مشددًا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي من أجل منع زيادة الأسعار على المواطن.
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