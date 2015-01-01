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ترامب يحذر إيران من للحدّ الأقصى لتخصيب اليورانيوم

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:25 ص
ترامب يحذر إيران من للحدّ الأقصى لتخصيب اليورانيوم
ترامب
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حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، إيران، من خرقها الوشيك للحدّ الأقصى لتخصيب اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الكبرى.

وقال ترامب للصحفيين في موريستاون بولاية نيوجيرسي "على إيران أن تكون حذرة، لأنّها تقوم بالتخصيب لسببٍ واحد، ولن أقول ما هو هذا السبب، لكنّه ليس جيّدًا، من الأفضل أن يكونوا حذرين".

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المزيد عن: دونالد ترامب تخصيب يورانيوم الصراع الأمريكي الإيراني البرنامج النووي الإيراني
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