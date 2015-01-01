ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. التفاصيل الكاملة لانتحار رجل أعمال بسبب ضائقة مالية بالرحاب

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:18 ص
عاجل.. التفاصيل الكاملة لانتحار رجل أعمال بسبب ضائقة مالية بالرحاب
انتحار
Advertisements
طباعة
مـروة هيـكل
 
Advertisements
تلقى الرائد تامر عبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا يفيد بسقوط رجل من بلكونة بالرحاب بالدور الخامس.

وبالانتقال لمكان البلاغ والفحص والتحريات بمعرفة النقباء مصطفى عامر ومحمد حلمى وهشام عبدالخالق، تبين أن المنتحر صاحب شركة عمرة ٤٠ عامًا، وتم إعلان إفلاسة ويمر بضائقة مالية وقام باستئجار شقة ويعيش بمفرده هو وكلبه.

كما قرر فرد الأمن التابع لأمن الرحاب والمسئول عن حراسة العمارات، أنه التقى مع رجل الأعمال وكان يتحدث بطريقة هستيرية، وبعدها سمع صوت ارتطام قوى وفوجىء به مرميًا على الأرض.

وبسؤال المقربين له أفادوا بأنه كان يمر بحالة نفسية صعبة ولا يستطيع سداد إيجار الشقة التى تكفل بها أحد العاملين معه سابقًا، واتهم كل أصدقاءه ومعارفه بالخيانة وتخليهم عنه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements
المزيد عن: تفاصيل انتحار رجل أعمال انتحار رجل أعمال بالرحاب انتحار رجل أعمال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2 (4)
x
18:00
2 (2)
الكونغو
الجزائر
3
x
21:00
0
غينيا