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جوزيه: مدغشقر أكبر مفاجآت أمم أفريقيا

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:19 ص
جوزيه: مدغشقر أكبر مفاجآت أمم أفريقيا
جوريه
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ريهام عبد المحسن
 
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أشاد مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي بمنتخب مدغشفر وأكد أنه من أفضل مفاجآت أمم أفريقيا 2019.

وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"في ولاية فترتي الثانية في الأهلي طلبت من مجلس الإدارة وقتها التعاقد مع اللاعبين الذين أرغب في ضمهم وكان بركات من بينهم".

واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :" مدغشقر من أكبر مفاجآت أمم أفريقيا 2019".
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