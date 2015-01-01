جوزيه: مدغشقر أكبر مفاجآت أمم أفريقيا
الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:19 ص
ريهام عبد المحسن
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أشاد مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي بمنتخب مدغشفر وأكد أنه من أفضل مفاجآت أمم أفريقيا 2019.
وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"في ولاية فترتي الثانية في الأهلي طلبت من مجلس الإدارة وقتها التعاقد مع اللاعبين الذين أرغب في ضمهم وكان بركات من بينهم".
واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :" مدغشقر من أكبر مفاجآت أمم أفريقيا 2019".
وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"في ولاية فترتي الثانية في الأهلي طلبت من مجلس الإدارة وقتها التعاقد مع اللاعبين الذين أرغب في ضمهم وكان بركات من بينهم".
واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :" مدغشقر من أكبر مفاجآت أمم أفريقيا 2019".
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