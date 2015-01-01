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مدرب غينيا يكشف سبب الخساة أمام الجزائر

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:17 ص
مدرب غينيا يكشف سبب الخساة أمام الجزائر
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حسن شحاتة
 
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كشف بول بوت،المدير الفني لمنتخب غينيا الأول لكرة القدم، عن سبب خسارة فريقه أمام نظيره الجزائري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.


 وقال بوت في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب نهاية المباراة : "قوة المنتخب الجزائري كانت سبب الخسارة فنحن واجهنا فريق كبير، فهم منتخب قوي ويستحقون اللقب".


 وعند سؤاله عن تأثير غياب نابي كيتا، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، رد قائلاً : "خسرنا اليوم بدون كيتا، ولكن علينا اللعب بجميع اللاعبين الموجودين داخل الفريق، فهي لعبة جماعية تعتمد على أداء الجميع وليس لاعب واحد".


 ومن الجدير بالذكر أن منتخب الجزائر حقق فوزًا ساحقًا على غينيا بثلاثية نظيفة، لينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار ومالي في الدور ربع النهائي".

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