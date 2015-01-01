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بلايلي يعلق على خروج منتخبي مصر والمغرب

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:14 ص
بلايلي يعلق على خروج منتخبي مصر والمغرب
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حسن شحاتة
 
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عبر يوسف بلايلي، نجم منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عن حزنه الكبير على مغادرة منتخبي مصر والمغرب البطولة مبكرًا.


 وقال بلايلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب نهاية المباراة " اقصاء منتخبي مصر والمغرب للبطولة مبكرًا كان مفاجأة كبيرة، ولكن ذلك كان حافزًا لنا بضرورة التركيز أمام غينيا، حتى لا نتعرض لأي مفاجآت".  


وأضاف : "قادرون على الذهاب بعيدًا في البطولة، بفضل تعليمات المدرب، وامتلاكنا للاعبين مميزين".


 ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري ينتظر الفائز من مواجهة كوت ديفوار ومالي، بعد تغلبه على غينيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الاحد، على ستاد الدفاع الجوي.

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