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بونجاح يكشف كلمة السر في تأهل الجزائر لربع النهائي

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:02 ص
بونجاح يكشف كلمة السر في تأهل الجزائر لربع النهائي
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حسن شحاتة
 
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كشف الدولي الجزائري بغداد بونجاح، عن سبب تأهل محاربي الصحراء للدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.


وقال بونجاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب نهاية المباراة "منتخبي مصر والمغرب كانوا كلمة السر في تأهلنا للدور ربع النهائي، بعدما ودعوا البطولة مبكرًا".


وأضاف : "منتخبي بنين وجنوب أفريقيا وجهوا لنا إنذار شديد اللهجة، بأنه لم يعد هناك فريق صغير في البطولة، وما حدث لمصر والمغرب خير دليل".


واختتم : "دخلنا المباراة بحماس كبير، وأضاعتي للفرصة الخطيرة في أول المبارة لم تؤثر علينا، فزملائي نجحوا في التسجيل، ونحن نعمل كفريق جماعي، فوز الفريق أهم من إحرازي لهدف".


ويذكر أن المنتخب الجزائري تأهل للدور ربع النهائي، بعد تغلبه على غينيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الدفاع الجوي".

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