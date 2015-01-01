اليوم.. رئيس مجلس النواب الليبي في "لقاء خاص" على إكسترا نيوز

يحل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ضيفًا على برنامج "لقاء خاص" عبر فضائية "إكسترا نيوز".

ويتحدث صالح عن مبادرته للحل السياسي للأزمة الليبية ، وماذا دار بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته لمصر مؤخرًا، وكيف تدعم مصر ليبيا في أزمتها، والتدخلات الأجنبية والتركية في المشهد الليبي.

يذاع اللقاء في الحادية عشر صباح اليوم الاثنين، على فضائية "إكسترا نيوز".