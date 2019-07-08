دبلوماسي سابق: اتفاقية التجارة الحرة ستلغى الرسوم على 90% من المنتجات الأفريقية
الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:17 ص
نعيم يوسف
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قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، سوف تقلل من الحواجز الجمركية بين دول القارة السمراء.
وأضاف "حجاج"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن القادة الأفارقة اتفقوا على إعفاء 90% من المنتجات الأفريقية من الرسوم الجمركية.
وتابع الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا، أن بعض الدول قد تلجأ إلى عوائق إدارية، ولكن هناك إقبال من الشركات العالمية للتصنيع في أفريقيا، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى طفرة في العلاقات الاقتصادية.
وأضاف "حجاج"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن القادة الأفارقة اتفقوا على إعفاء 90% من المنتجات الأفريقية من الرسوم الجمركية.
وتابع الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا، أن بعض الدول قد تلجأ إلى عوائق إدارية، ولكن هناك إقبال من الشركات العالمية للتصنيع في أفريقيا، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى طفرة في العلاقات الاقتصادية.
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