شريف دسوقي لـ"الفجر الفني": أحمد رزق ومحمد العدل أبرز من هنأني بالنجاح.. و تابعت "قابيل" (فيديو)





قال الفنان شريف دسوقي، إن مسلسل "قابيل" يعد المسلسل الوحيد الذي تابعه في موسم دراما رمضان الماضي، إضافة لمسلسل "لمس اكتاف" الذي شارك به.









كما أشاد من جانبه بإخراج كريم الشناوي في مسلسل "قابيل".









وأضاف شريف خلال ندوته في "الفجر الفني" أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين قاموا بتهنئته على نجاح دور "منجي" الذي لعبه في "لمس اكتاف" منهم أحمد رزق والمنتج محمد العدل والفنان أمير صلاح الدين والمخرج كريم الشناوي.