مدافع بيراميدز ينتقل إلى أسوان لموسمين

حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي على توقيع مدافع بيراميدز اللاعب إسلام صيام لدعم صفوفة خلال فترة الإعداد الحالية قبل إنطلاق الدوري الممتاز.

وقام صيام بالتوقيع للفريق الأسواني لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر، عقب إنتهاء تعاقدة مع فريق السابق.





وكان اللاعب قد رحل لصفوف بتروجت خلال فترة الإنتقالات الشتوية السابقة، قبل أن ينضم لصفوف نادي أسوان.





وسبق لأسوان ضم سبعة لاعبين خلال فترة القيد الحالية وهم جلال العقدة، عبد العزيز الشاعر، عبد العزيز أمام، محمد مصطفى ميدو، محمد أشرف، نصر رمضان، محمود مرجان.