الفيس يتوج بجائزة الأفضل في كوبا أمريكا وأليسون يحصد القفاز الذهبي
الإثنين 08/يوليه/2019 - 12:51 ص
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توج داني الفيس قائد المنتخب البرازيلي بجائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك بعد فوز السيليساو بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخ المنتخب.
بينما حصد أليسون بيكير حارس المنتخب البرازيلي جائزة القفاز الذهبي، بعد دخول مرماه هدف وحيد طوال البطولة من ركلة جزاء في المباراة النهائية.
وفاز اللاعب الشاب إيفرتون بجائزة هداف كوبا أمريكا برصيد 3 أهداف خلال 6 مباريات، وذلك بالتساوي مع جيريرو مهاجم منتخب بيرو.
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