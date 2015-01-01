في ذكرى استشهاده.. أرملة المنسي: "ربنا بيطبطب علينا بالتفاف المصريين حولنا"
الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:16 ص
أمنية فوزي
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قالت منار محمد سليم، أرملة الشهيد العقيد أحمد المنسي، في ذكرى استشهاده،: "فترة استشهاده لم تكن فترة سهلة، عمود البيت مبقاش موجود".
وتابعت "سليم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد: "المنسي عمره ما هيتعوض ولكن على قد الحزن والفقد والتضحية إلا أنه ترك لنا فخر وكبرياء وفرحة".
واستكملت: "ربنا بيطبطب علينا بالتفاف الشعب الصري حولنا، وده قوانا ووقفنا على رجلينا"، لافتة إلى أن أحمد المنسي أصبح أيقونة، ومحفور في وجدان المصريين.
وتابعت "سليم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد: "المنسي عمره ما هيتعوض ولكن على قد الحزن والفقد والتضحية إلا أنه ترك لنا فخر وكبرياء وفرحة".
واستكملت: "ربنا بيطبطب علينا بالتفاف الشعب الصري حولنا، وده قوانا ووقفنا على رجلينا"، لافتة إلى أن أحمد المنسي أصبح أيقونة، ومحفور في وجدان المصريين.
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