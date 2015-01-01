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في ذكرى استشهاده.. أرملة المنسي: "ربنا بيطبطب علينا بالتفاف المصريين حولنا"

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:16 ص
في ذكرى استشهاده.. أرملة المنسي: ربنا بيطبطب علينا بالتفاف المصريين حولنا
الشهيد العقيد أحمد المنسي
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أمنية فوزي
 
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قالت منار محمد سليم، أرملة الشهيد العقيد أحمد المنسي، في ذكرى استشهاده،: "فترة استشهاده لم تكن فترة سهلة، عمود البيت مبقاش موجود".

وتابعت "سليم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد: "المنسي عمره ما هيتعوض ولكن على قد الحزن والفقد والتضحية إلا أنه ترك لنا فخر وكبرياء وفرحة".

واستكملت: "ربنا بيطبطب علينا بالتفاف الشعب الصري حولنا، وده قوانا ووقفنا على رجلينا"، لافتة إلى أن أحمد المنسي أصبح أيقونة، ومحفور في وجدان المصريين.
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