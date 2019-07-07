أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 7-7-2019
الإثنين 08/يوليه/2019 - 03:24 ص
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أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
بعد خروج مصر من أمم إفريقيا.. وائل الإبراشي: حاكموا سارقي السعادة
وأضاف "الإبراشي"، أن الدولة قامت بانجاز خلال 5 شهور، مطالبا بمحاسبة سارقي السعادة من الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه يجب محاسبة اتحاد لكرة بتهمة الحماقة، متابعا: "تخيلوا لو فزنا كنا هنبقا عاملين إزاي".
التنمية المحلية: نعاقب السائق المخالف للتعريفة الجديدة بسحب التراخيص
وأشار "قاسم"، إلى أن كل سائق ملزم بتطبيق الأسعار الجديدة، ومن سيقوم بمخالفتها سيتم سحب تراخيصه، منوهًا بأن المواطن الذي يتعامل مع سائق يخالف التعريفه عليه ألا يحتك معه ويرسل رقم السيارة لغرفة عمليات الوزارة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يرصد حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
الرئيس السيسي: لدينا تصور واضح لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "لدينا تصور واضح لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأطلقنا عدة أدوات لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين دول القارة الإفريقية".
رئيس شعبة الدخان يكشف حقيقة رفع أسعار السجائر بعد تحريك أسعار الوقود
نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ما تردد عن رفع أسعار السجائر بعد زيادة أسعار الوقود.
أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن استقالة اتحاد الكرة
فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بشأن استقالة اتحاد الكرة، بعد خروج مصر من الدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
بعد خروج مصر من أمم إفريقيا.. وائل الإبراشي: حاكموا سارقي السعادة
وأضاف "الإبراشي"، أن الدولة قامت بانجاز خلال 5 شهور، مطالبا بمحاسبة سارقي السعادة من الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه يجب محاسبة اتحاد لكرة بتهمة الحماقة، متابعا: "تخيلوا لو فزنا كنا هنبقا عاملين إزاي".
التنمية المحلية: نعاقب السائق المخالف للتعريفة الجديدة بسحب التراخيص
وأشار "قاسم"، إلى أن كل سائق ملزم بتطبيق الأسعار الجديدة، ومن سيقوم بمخالفتها سيتم سحب تراخيصه، منوهًا بأن المواطن الذي يتعامل مع سائق يخالف التعريفه عليه ألا يحتك معه ويرسل رقم السيارة لغرفة عمليات الوزارة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يرصد حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
الرئيس السيسي: لدينا تصور واضح لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "لدينا تصور واضح لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأطلقنا عدة أدوات لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين دول القارة الإفريقية".
رئيس شعبة الدخان يكشف حقيقة رفع أسعار السجائر بعد تحريك أسعار الوقود
نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ما تردد عن رفع أسعار السجائر بعد زيادة أسعار الوقود.
أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن استقالة اتحاد الكرة
فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بشأن استقالة اتحاد الكرة، بعد خروج مصر من الدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
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