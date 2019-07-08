برلماني: خروجنا من بطولة إفريقية نتيجة تقاعسنا عن محاسبة المسؤولين عن إخفاقنا بكأس العالم

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قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هناك نواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن خروج مصر من دور الـ 16 ببطولة الأمم الأفريقية، كذلك أصدرت لجنة الشباب والرياضة بيانا عن الأمر.



وأشار "وهدان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن منظومة الكرة في مصر عليها علامات استفهام، منوها بأن الحديث عن وجود وقائع فساد لاتحاد الكرة كلام مسترسل، ولا يوجد دليل على ذلك.



واعتبر أن خروجنا المبكر من الأمم الأفريقية سبب التقاعس عن محاسبة المسئولين عن الاخفاق في كأس العالم، مضيفا: "لازم نصحح موقفنا".

