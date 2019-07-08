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باحث عن بيع الآثار المصرية بمزادات لندن: "بجاحة"

الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:01 ص
باحث عن بيع الآثار المصرية بمزادات لندن: بجاحة
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، إن بيع الآثار المصرية بمزاد في لندن ما هو إلا "بجاحة"، معربا عن رفضه لمثل هذه المزادات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن ما يحدث من بيع للآثار المصرية بصالة كريستيز وصالة هيرتيدج ما هو إلا مجزرة للآثار المصرية.

وتابع "مصر لا بد أن تظهر غضبها وأنيابها لمثل هذه المزادات"، مشيرا إلى أن دشن حملة شعبية على الإنترنت لجمع 50 مليون لايك من العالم لوقف نزيف الحضارة المصرية.
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