الطالع الفلكي الإثنين 8/7/2019..الكَلِمَة الحَاسِمَة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو – 23 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 1 أبيب قبطى، 8 تَمّوز رُومى، 5 ذِى القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - أنا عايز كل واحد منكم يروح لأميرة ويؤلّها إنها حُرّة فى إختيار الشّخص اللى يعجبها.(فؤاد المهندس من فيلم جواز بنت الوزير-1970)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى الأسد إقتران المريخ فى الأسد- غربيّاً - تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

كوكبان بينهما 8 درجات لا أكثر فى نفس البرج يُسمّى إقتران،يكون هذا الإقتران بين عطارد والمريخ بمشيئة الله تَعَالى فى أدق درجاته فى الثانية عشرة و 27 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





عطارد يرمز للمهارات الكلامية والمريخ للنشاط والقوّة ، باقترانهما معاً فى بُرج الأسد فربّما تمكّنت من ترويج منتوجك التجارى بإقناع الزبائن بفائدته لهم ليكتسح الأسواق ، التعبير عن نفسك/عطارد بكل حماس/المريخ أمام أهل عروسة ترغب الإرتباط منها ، هذا الإقتران مُفيد للفض بين المتنازعين بالكلمة الطيبة والحاسمة والتى يرتضيها طرفىْ النزاع بأقل فرصة إعتراض من أىٍ منهما ، بالرغم من أن سرعة البديهة مطلوبة إلا أنه يجب أن تتوافر معها الحكمة والإتزان ، الوعود الكلامية/عطارد تحت تأثير الحماسة/المريخ والتى قد تتجاوز سقف إمكانياتك ، أو قرارات فاصلة تشوبها الدقّة ونقص المعلومات (قد) تتسبب فى مشاكل فيما بعد ، لذا تأكد من قدرتك على الوفاء بوعودك أو تنفيذ قراراتك بالتفكير والتأنى حتى لاتفقد مكانة الأسد/المصداقيّة فى عيون الآخرين.





*(النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة)

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة،سيريس،نجم ألفا،سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاثعلى شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة،تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم،بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة،التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)





2-(طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)





3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





أبيب أو إبِيتْ هيمِيتْ ،الشهرالثالث من الموسم الثالث الصيف/شمُو للتقويم الفرعونى ،الشهر الحادى عشر من التقويم الفرعونى القبطى، أبيب هو الثعبان أبيب/أموفيس أحد جنود عصابة سِتْ الإجراميّة والذى يقوم حُورس بتمزيقه بمخالبه كل ليلة أثناء إجتيازه البوابات الـ12 خلال الليل، أبيب يرمز هذا الشهر للحرارة الشديدة ،أيضاً فإنّ هذا الشهر يُسمّى فى الثقافة الفرعونيّة بهابى الرّوح المسئولة عن النّيل وفيها تنتصر مياه النيل فى مواجهتها مع حرارة الشمس والتحاريق،كنوع من المواجهة بين أوزريس الخير وسِتْ الشّرّ ،لاينبغى الخلط بين أبيب المصرى وبين شهر أبيب العبرى والذى يعنى الرّبيع (تل أبيب تعنى تلّ الرّبيع) وهو الشهر السّابع فى التقويم العبرى القمرى، من الأمثلة المصريّة الشهيرة إن كلت ملوخيّة فى أبيب هات لبطنك طبيب ، أبيب طبّاخ العنب والزّبيب لنضج الفواكه فيه ،يُحمد فيه سماع آلات الطرب والزّواج بالنّساء ، تطيب الفواكه والرّمان وترتفع العفونات عن أرض مصر وتندفع مياه النيل.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: نشاط صِلَة الرّحِمْ تعنى زيارتك لأحد كبار شيوخ العائلة فى وقت مُناسب لتُسعد قلب مُثقل بالوحدة ، لَكَ لمسة حنان خاصّة فلا تبخل بها.





برج الثور: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض من ضررها،إستبن سيارتك أونقديّة، لذلك إسمه القرش الأبيض.





الجوزاء: الزحمة عدوّة الرحمة، إبتعد عن الدّهماء والأماكن المزدحمة أو التشابك مع أشخاص ليسو من مستواك، لاتتواجد إلا بمكان يليق بك وبأسرتك.





برج السّرطان: إذا كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، حكمة مفادها أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الأسد: حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة بصورة ودّيّة فاليوم مُناسب لذلك ، شراء غرض للديكور أو تزيين المنزل وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.





برج العذراء: إن كنت فى طريقك للخطبة فالإشارة خضراء بمشيئة الله تَعَالى ، إن كنت متزوّجاً فوظّف طاقتك لأداء واجباتك الزوجيّة.





برج الميزان: الفحم بعد الضغط والحرارة الشديدة يتحول إلى ماس ثمين،مواجهة المشاكل حظ سيئ للآخرين لكنه تراكم للخبرات من وجهة نظر مولود الميزان.





برج العقرب: المُناسبات السعيدة فرصة لجبر الخواطر فلا تفوّتها دون محاولة لإزالة زعل بينك وبين أحدهم ، ولو عن طريق الهاتف.

برج القوس: رُبما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج الجدى: الإحساس نعمة، إن شعرت أن أحد الأشخاص بالعمل أوالأسرة يرغب بوقت خاص يقضيه مع نفسه فلا تتطفّل بمُمازحات ولو بحُسْن نيّة.

برج الدّلو: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة والتصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.



