سياحة المدينة المنورة تواصل تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام

وقال مدير عام الهيئة بالمنطقة المهندس فيصل المدني، إن الفرق الميدانية تعمل على تنفيذ الخطة الرقابية وحملات التفتيش على جميع الفنادق والوحدات السكنية وذلك ضمن مهام ومسؤوليات الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى من خلال خطة الحج الموسمية إلى ضبط الأداء بمختلف منشآت الإيواء السياحي والتأكد من جودة الخدمات المقدمة والتحقق من مدى التزام تلك المرافق بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالهيئة، كذلك التعامل مع جميع الشكاوى والملاحظات.

ودعا المدني المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الهاتف السياحي «19988» للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بخدمات مرافق الإيواء السياحي، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، أتمت خلال يوليو الجاري، دورةً تدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج 1440 هـ، حملت عنوان «كيف أكون قدوة واصنع التغيير» ضمن جهودها لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب، بمقر غرفتي مكة المكرمة وجدة.

وسلطت الدورة التي أقيمت على مدار يومين الضوء على دور الوزارة، وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار أهمية الزمان، وعظم المكان، في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.