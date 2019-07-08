شريف دسوقي لـ "الفجر الفني": أنا لسه ببدأ وعندي 52 سنة (فيديو)

أكد الفنان شريف دسوقي، أنه لا يؤمن بمكاتب الكاستينج في مصر نظرا لطريقتهم غير الإنسانية مع المتقدمين لها وأنه ذهب مرة واحدة فقط في حياته لمثل هذه المكاتب.









وأضاف شريف، خلال ندوة "الفجر الفني" قائلا: "في نوعية من الجمهور بتدخل تقولي عايز أمثل معاك وأنا لسه ببدأ وانا عندي ٥٢ سنة بقوله أخدك فين وفي نوعية موهبين بيحاولوا مع مكاتب الكاستينج الناس فاكرين إن التمثيل سهل لكن عندهم جهل بما يحدث في اللوكيشن".









يذكر أن شريف دسوقي، شارك في مسلسل "لمس اكتاف" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي بطولة عدد كبير من نجوم الفن ياسر جلال وحنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب وعدد اخر من الفنانين.