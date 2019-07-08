حماية المستهلك: متوسط زيادة تعريفات الركوب الجديدة من 10 لـ 15%

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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تحديد تعريفات الركوب لكل خط طبقًا للجنة مشكلة من الأجهزة المعنية بداخل كل محافظة، وفقًا لخطة مدروسة.



وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الأحد، أن القانون يلزم السائق بوضع خط السير والتعريفة الخاصة به على السيارة.



وأوضح أن متوسط زيادة التعريفات من 10 إلى 15% وطبقًا لمعايير محددة، مؤكدًا أنه يتم متابعة الإجراءات بشكل جيد، وأنه تم رصد مخالفات، لافتًا إلى أنه تجول في المواقف والتقى السائقين والمواطنين.

