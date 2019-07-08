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شريف دسوقي لـ "الفجر الفني": يسرا نجمة استثنائية ودعمها أسعدني (فيديو)

الأحد 07/يوليه/2019 - 11:30 م
شريف دسوقي لـ الفجر الفني: يسرا نجمة استثنائية ودعمها أسعدني (فيديو)
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يارا أحمد - تصوير: أحمد علي
 
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أكد الفنان شريف دسوقي، أن النجمة يسرا دعمته منذ اللحظات الأولى للعرض الأول لفيلم "ليل خارجي" اثناء عرضه بفعاليات مهرجان "القاهرة السينمائي".


وأضاف شريف، خلال ندوة "الفجر الفني" انه استعجب من رد فعلها وأنها نجمة لا تحتاج الإشادة بشخص ولكن تفاجئ بعد العرض وأثناء تسجيله لقاءات الفيلم أنها تسأل عليه ولكنه علم ذلك بعدما غادرت الأوبرا.


وتابع قائلا: إن المخرج أحمد عبد الله، ابلغه برسالتها وأنه عند معرفة هذه الرسالة شعر أنها نجمة استثنائية وتفاجئ برد فعلها وإنكار ذاتها وتواضعها.

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