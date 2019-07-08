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عطل فني في مركز علميات الهلال الأحمر بعسير

الأحد 07/يوليه/2019 - 11:13 م
عطل فني في مركز علميات الهلال الأحمر بعسير
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الفجر السعودي
 
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تعرض مركز علميات الهلال الأحمر بعسير ٩٩٧، إلى عطل فني وجاري إصلاحه.

ووضع المركز، رقم جوال لاستقبال الخدمة الإسعافية هو 966552275779 ، وذلك حتى الانتهاء من إصلاح العطل.

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