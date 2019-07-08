عطل فني في مركز علميات الهلال الأحمر بعسير
الأحد 07/يوليه/2019 - 11:13 م
الفجر السعودي
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تعرض مركز علميات الهلال الأحمر بعسير ٩٩٧، إلى عطل فني وجاري إصلاحه.
ووضع المركز، رقم جوال لاستقبال الخدمة الإسعافية هو 966552275779 ، وذلك حتى الانتهاء من إصلاح العطل.
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