عطل فني في مركز علميات الهلال الأحمر بعسير

تعرض مركز علميات الهلال الأحمر بعسير ٩٩٧، إلى عطل فني وجاري إصلاحه.

ووضع المركز، رقم جوال لاستقبال الخدمة الإسعافية هو 966552275779 ، وذلك حتى الانتهاء من إصلاح العطل.