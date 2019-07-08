(الشوط الثاني) مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر (brazil Live) يلا شوت بلس brazil vs peru جول كوتينيو رابط مباشر

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القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو اليوم في نهائي بطولة كوبا امريكا:

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موعد مباراة مباراة البرازيل وبيرو اليوم في بطولة كوبا أمريكا مباراة نهائية:

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تشكيلة البرازيل بقيادة تيتي اليوم امام بيرو:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

في خط الوسط: كاسيميرو - أرثر ميلو - إيفرتون سواريس

في خط الهجوم: فيليبي كوتينيو - جابرييل جيسوس - روبرتو فيرمينو

تشكيلة بيرو اليوم لمباراة البرازيل

في حراسة المرمى: بيدرو جاليسي

في خط الدفاع: ميجيل تراوكو - لويس أبرام - كارلوس زامبرانو - لويس أدفينكولا

في خط الوسط: يوشيمار يوتون - ريناتو تابيا - إديسون فلوريس

في خط الهجوم: كريستيان كويفا - أندريه كاريو - باولو جيريرو

يلا شوت توداي مباراة البرازيل ضد بيرو بث مباشر اليوم اهم مباريات اليوم بطولة كوبا امريكا لحظة بلحظة في نهائي منتظر أن يكون مثير وشيق كون الفريقين تقابلا في دور المجموعات ونجحت البرازيل في التفوق بخماسية رابط يلا شوت في دور المجموعات حيث تسعى بيرو للثأر .







