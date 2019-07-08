يلا شوت Star مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر بدون تقطيع | كورة ستار البرازيل اليوم مباشر BeIN MAX يوتيوب تابع لايف

كورة ستار مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو kora star، في قمة مثيرة بنهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 يلتقي منتخبا البرازيل وبيرو وجها لوجه في العاشرة مساءا بتوقيت مصر في المباراة التي تقام على أرضية ملعب ماركانا في لقاء قوي ومثير للغاية في نهائي قاري مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو اليوم.

موعد مباراة البرازيل وبيرو والقنوات الناقلة:

كورة لايف مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر، حيث من المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل وبيرو في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي في المباراة التي تنقل عبر قناتي بي ان سبورت ماكس وتايم سبورت.

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وبيرو

تشكيلة البرازيل بقيادة تيتي اليوم امام بيرو:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

في خط الوسط: كاسيميرو - أرثر ميلو - إيفرتون سواريس

في خط الهجوم: فيليبي كوتينيو - جابرييل جيسوس - روبرتو فيرمينو

تشكيلة بيرو اليوم لمباراة البرازيل

في حراسة المرمى: بيدرو جاليسي

في خط الدفاع: ميجيل تراوكو - لويس أبرام - كارلوس زامبرانو - لويس أدفينكولا

في خط الوسط: يوشيمار يوتون - ريناتو تابيا - إديسون فلوريس

في خط الهجوم: كريستيان كويفا - أندريه كاريو - باولو جيريرو

كيف تأهل المنتخبين للمباراة النهائية لكوبا أمريكا:

يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو yalla shoot، نجح منتخب البرازيل في التأهل لنهائي البطولة بعدما تصدر مجموعته الأولى بسبع نقاط في مجموعة ضمت كل من بيرو وفنزويلا وبوليفيا، قبل أن يفوز على باراجواي في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، وفي الدور نصف النهائي تغلب على الأرجنتين بثنائية، بينما تأهل بيرو كثالث المجموعة الأولى بأربع نقاط، قبل أن يعبر أوروجواي في ربع النهائي ويتغلب على تشيلي في نصف النهائي.







