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إف سي مصر يحصل على توقيع مهاجم المصري

الأحد 07/يوليه/2019 - 11:12 م
إف سي مصر يحصل على توقيع مهاجم المصري
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مصطفى الجندي
 
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر، الحصول على توقيع لاعبين جدد لدعم صفوفة بالموسم المقبل للدوري الممتاز.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن نادي مصر قد حصل على توقيع حماده ناصر مهاجم المصري والإنتاج الحربي السابق في صفقة إنتقال حر.

 

وجاء توقيع ناصر لنادي مصر عقب سلسلة من المفاوضات من جانب مجلس الإدارة مع اللاعب.

 

ويعد اللاعب من مواليد 1989 وسبق له الإنضمام لناشئين الزمالك، كما لعب لأندية التعدين، والمصري، والحرس وإنضم للإنتاج خلال فترة الإنتقالات الشتوية السابقة.

 

وكان نادي مصر قد أعلن مؤخراً ضم الثلاثي مروان شاهين، لاعب المنصورة وبتروجت الأسبق، ومحمد عادل عبد الفضيل ظهير أيمن الإتحاد، بجانب الإفريقي كليف.

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