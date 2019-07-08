يلا شوت brazil مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر (GOAL BEIN) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين جودة متعددة

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر يلا شوت ، في نهائي بطولة كوبا امريكا، مشاهدة منتخبا البرازيل وبيرو مساء اليوم الاحد على ملعب الماراكانا بدون تقطيع كوبا أمريكا كورة لايف بث مباشر مباراة البرازيل وبيرو جودة عالية بدون تقطيع، ويدخل منتخب السامبا المباراة وعينه على اللقب الغائب عنه منذ سنوات بعدما تخطى منتخب الأرجنتين في الدور النصف نهائي بهدفين دون رد.

موعد مباراة البرازيل وبيرو اليوم في نهائي بطولة كوبا امريكاوالقنوات الناقله لها :

تقام مباراة البرازيل وبيرو اليوم الاحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر الساعة العاشرة مساء بتوقيت الاردن الساعة العاشرة مساء بتوقيت سوريا الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الامارات الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت عمان السابع من يوليو 2019 وذلك عبر موقع يلا شوت حصري وتذاع مباراة البرازيل اليوم عبر قناة بي إن سبورت ماكس 3 وبي ان سبورت ماكس 4 كورة لايف رابط مباشر مباراة البرازيل وبيرو اليوم Kora Live.

تشكيلة البرازيل المتوقع اليوم امام بيرو:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

في خط الوسط: كاسيميرو - أرثر ميلو - إيفرتون سواريس

في خط الهجوم: فيليبي كوتينيو - جابرييل جيسوس - روبرتو فيرمينو

تشكيلة بيرو اليوم لمباراة البرازيل

في حراسة المرمى: بيدرو جاليسي

في خط الدفاع: ميجيل تراوكو - لويس أبرام - كارلوس زامبرانو - لويس أدفينكولا

في خط الوسط: يوشيمار يوتون - ريناتو تابيا - إديسون فلوريس

في خط الهجوم: كريستيان كويفا - أندريه كاريو - باولو جيرير

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر كورة لايف، مباراة البرازيل ضد بيرو بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع، متابعة مباراة البرازيل وبيرو في نهائي الكوبا بث مباشر رابط كول كورة، البث الحي والمباشر لمباراة البرازيل اليوم يلا شوت توداي، كورة ستار بث مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا امريكا ٢٠١٩.







