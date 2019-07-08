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وزارة التنمية المحلية تكشف عن إجراءات ضبط الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود

الأحد 07/يوليه/2019 - 11:08 م
وزارة التنمية المحلية تكشف عن إجراءات ضبط الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود
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داليا الحسين
 
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كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن إجراءات ضبط الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود، مشيرا إلى إن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة تواجدوا أمس في ميدان عبد المنعم رياض لمراجعة مدى التزام الميكروباص والسيرفيس بتعريفة الركوب الجديدة والتأكد من اللوحات الإرشادية.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن ارتفاع أسعار الأجرة لا يجب أن يزيد عن 10% إلى 15 %.

وتابع: "البعض حاول أن يقوم بممارسات سلبية ولكن تم التصدي لهم"، لافتا إلى أن الخبز المدعم يباع بنفس السعرالقديم بعد زيادة أسعار الوقود.
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