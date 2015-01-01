محمد إمام لـ أمينة خليل عن "لص بغداد": "ممثلة جامدة في دور مفاجأة"

تعاقدت الفنانة أمينة خليل، على فيلم "لص بغداد" أمام الفنا ن محمد إمام، وفي هذا الإطار وجه إمام إليها رسالة.









ونشر أمام على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة لأمينة خليل وكتب عليها "ممثلة جامدة.. فى دور مفاجأة.. فى فيلم مختلف.. انتظرونا فى لص بغداد".





ويستعد إمام خلال الأسابيع المقبلة لاستئناف تصوير الفيلم، حيث صور منه 40%، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير "هوجان"، الذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى الموسم الرمضانى الماضى.









وفى سياق متصل استقر مخرج العمل أحمد خالد موسى على دولة "تايلاند" فى شرق آسيا، لتصويرالمشاهد الخارجية لـ"لص بغداد"، والمقرر طرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المفترض السفر إلى بلغاريا، لكن مع البحث والتدقيق وجدت الشركة أن تايلاند ستكون قريبة من شكل الأحداث، نظرا لطبيعتها القريبة الشكل العربى.





"لص بغداد" بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، فتحى عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز.