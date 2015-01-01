ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد إمام لـ أمينة خليل عن "لص بغداد": "ممثلة جامدة في دور مفاجأة"

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:51 م
محمد إمام لـ أمينة خليل عن لص بغداد: ممثلة جامدة في دور مفاجأة
محمد إمام
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تعاقدت الفنانة أمينة خليل، على فيلم "لص بغداد" أمام الفنان محمد إمام، وفي هذا الإطار وجه إمام إليها رسالة.


ونشر أمام على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة لأمينة خليل وكتب عليها "ممثلة جامدة.. فى دور مفاجأة.. فى فيلم مختلف.. انتظرونا فى لص بغداد".

ويستعد إمام خلال الأسابيع المقبلة لاستئناف تصوير الفيلم، حيث صور منه 40%، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير "هوجان"، الذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى الموسم الرمضانى الماضى.


وفى سياق متصل استقر مخرج العمل أحمد خالد موسى على دولة "تايلاند" فى شرق آسيا، لتصويرالمشاهد الخارجية لـ"لص بغداد"، والمقرر طرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المفترض السفر إلى بلغاريا، لكن مع البحث والتدقيق وجدت الشركة أن تايلاند ستكون قريبة من شكل الأحداث، نظرا لطبيعتها القريبة الشكل العربى.

"لص بغداد" بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، فتحى عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2
x
18:00
2
الكونغو
الجزائر
-
x
21:00
-
غينيا
بطولة كوبا أمريكا
الرازيل
-
x
22:00
-
بيرو