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"أبو كبسولة" مستمر بنجاح جماهيري كبير للأسبوع الثاني (صور)

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:58 م
أبو كبسولة مستمر بنجاح جماهيري كبير للأسبوع الثاني (صور)
أبو كبسولة
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شيماء عطية
 
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قال الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "أبو كبسولة" يلقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا للأسبوع الثاني على التوالي حيث يقدم بالمسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساء . 

يذكر أن عرض "أبو كبسولة" يعرض بالقاهرة حتى 11 يوليو الجارى نظرًا للنجاح الجماهيري الذي حققه العرض في الإسكندرية. 

"أبو كبسولة " يدور في إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع إخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تماما، وتتوالى الأحداث، العرض من بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع، محمد الكوتى وأبطال فرقة الأسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبو سريع، ديكور وملابس وائل عبدلله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.
"أبو كبسولة" مستمر بنجاح جماهيري كبير للأسبوع الثاني (صور)
"أبو كبسولة" مستمر بنجاح جماهيري كبير للأسبوع الثاني (صور)
"أبو كبسولة" مستمر بنجاح جماهيري كبير للأسبوع الثاني (صور)
"أبو كبسولة" مستمر بنجاح جماهيري كبير للأسبوع الثاني (صور)
"أبو كبسولة" مستمر بنجاح جماهيري كبير للأسبوع الثاني (صور)
"أبو كبسولة" مستمر بنجاح جماهيري كبير للأسبوع الثاني (صور)
"أبو كبسولة" مستمر بنجاح جماهيري كبير للأسبوع الثاني (صور)
"أبو كبسولة" مستمر بنجاح جماهيري كبير للأسبوع الثاني (صور)
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