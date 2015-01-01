38 % تراجع في أرباح بنك الشارقة بالربع الأول

أظهرت النتائج المالية لبنك الشارقة، تراجع صافي أرباحه خلال الربع الأول لعام 2019، بنسبة 38 بالمائة على أساس سنوي.





وأوضح البنك في بيان لسوق أبوظبي المالي، بلغ صافي أرباحه نحو 52 مليون درهم، مقابل 84 مليون درهم بالفترة المقارنة من العام الماضي.





ويعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى انخفاض إيرادات التشغيلية بنسبة 4 بالمائةلتصل إلي 152 مليون درهم مقارنة بنحو 158 مليون درهم خلال الربع الأول 2018.





كما يعود إلي تكوين مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية بمقدار 25 مليون درهم خلال الربع الأول 2019 مقارنة بعكس مخصص قدره 7 ملايين درهم خلال الربع الأول 2018.





يذكر أن أرباح البنك ارتفع إلى نحو 352 مليون درهم بالعام 2018، مقابل 265 مليون درهم بالفترة المقارنة من عام 2017.