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فرنسا تطالب إيران بوقف أي نشاط لا ينسجم مع الاتفاق

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:53 م
فرنسا تطالب إيران بوقف أي نشاط لا ينسجم مع الاتفاق
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وكالات
 
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أعربت فرنسا عن قلقها الكبير، اليوم الأحد، بعد إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها اتفاق فيينا حول برنامجها النووي، وطالبتها بوقف أي نشاط لا ينسجم مع الاتفاق.


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول في بيان: "نطالب ايران بشدة بوضع حد لكل الانشطة التي لا تنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي".
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